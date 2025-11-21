DAX23.146 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.037 -1,0%
So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum büßt am Freitagmittag ein

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 155,20 EUR.

Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 155,20 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.659 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,77 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen