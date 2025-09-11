Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit roten Vorzeichen

Kurs der Pfizer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 23,98 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 23,98 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 23,96 USD. Mit einem Wert von 24,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.809.240 Pfizer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 26,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

