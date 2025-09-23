DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer haussiert am Abend

30.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 25,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,57 EUR 1,29 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 20:08 Uhr 5,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,85 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 10.164.845 Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 20,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10:01Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
10:01Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

