Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 24,74 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,74 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,62 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 24,84 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.272.258 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,82 USD erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 15,44 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung