Kurs der Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit KursVerlusten

13.10.25 16:08 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 24,74 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,46 EUR 0,20 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,74 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,62 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 24,84 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.272.258 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,82 USD erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 15,44 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

