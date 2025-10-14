Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend billiger

Pfizer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,64 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 24,64 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,52 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,63 USD. Bisher wurden heute 2.545.663 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 17,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

