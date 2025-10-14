DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.291 +0,1%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.639 -0,3%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,46 -1,5%Gold4.149 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend billiger

14.10.25 20:24 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,64 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,18 EUR -0,26 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 24,64 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,52 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,63 USD. Bisher wurden heute 2.545.663 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 17,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen