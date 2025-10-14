Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,67 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,67 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,59 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 836.468 Pfizer-Aktien.

Bei 29,82 USD erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 15,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,31 Prozent gesteigert.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht