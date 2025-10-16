Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 24,34 USD ab.
Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,34 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 24,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.489.299 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,82 USD. Gewinne von 22,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,07 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.
Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
