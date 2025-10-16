Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 24,53 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,56 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 794.718 Stück.

Bei 29,82 USD erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 14,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,33 USD an.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

