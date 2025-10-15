Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochabend südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 24,32 USD.
Um 20:07 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,32 USD ab. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 24,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.729.537 Pfizer-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,82 USD. Mit einem Zuwachs von 22,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,98 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.
Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
