Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 24,38 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,38 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 24,37 USD. Bei 24,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 822.475 Stück gehandelt.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 18,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 16,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2025 aus.

