Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 24,84 USD ab.

Das Papier von Pfizer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 24,84 USD ab. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 24,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 800.005 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Gewinne von 22,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 15,78 Prozent sinken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.

