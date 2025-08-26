DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.609 +0,1%Nas21.727 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Notierung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

28.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 24,54 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,00 EUR -0,45 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 24,54 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,52 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,03 USD. Bisher wurden via New York 2.409.653 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 24,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17 USD an.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

