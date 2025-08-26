Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 24,54 USD abwärts.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 24,54 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,52 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,03 USD. Bisher wurden via New York 2.409.653 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 24,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17 USD an.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

