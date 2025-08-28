Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,77 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 24,77 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,61 USD. Bisher wurden heute 1.191.450 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,08 USD fest.

