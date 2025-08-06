DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.984 -0,5%Nas21.294 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

07.08.25 16:09 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 1,55 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,29 EUR 0,03 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 1,55 USD. Bei 1,56 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,51 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.059.537 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 114,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,28 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 12.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133,67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 120,26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs

Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen