Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 1,55 USD nach oben.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 1,55 USD. Bei 1,56 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,51 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.059.537 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 114,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,28 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 12.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133,67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 120,26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs

Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten