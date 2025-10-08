Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Bärenmodus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,6 Prozent auf 3,66 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,6 Prozent auf 3,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 3,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.719.239 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,612 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

