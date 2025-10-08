Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochabend im Sinkflug

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,1 Prozent auf 3,56 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 8,1 Prozent bei 3,56 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 3,52 USD. Mit einem Wert von 3,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 16.854.627 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 80,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,612 USD je Plug Power-Aktie.

