Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Plug Power zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 1,54 USD.
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 1,54 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,62 USD aus. Bei 1,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.380.560 Plug Power-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 115,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 55,13 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 133,67 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens
Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs
Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
