Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 2,67 USD ab.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 2,67 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 2,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.554.265 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 10.11.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 177,06 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,711 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

