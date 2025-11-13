Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Abend tief
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 10,4 Prozent auf 2,45 USD nach.
Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 10,4 Prozent auf 2,45 USD nach. Bei 2,42 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 6.606.414 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,58 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 46,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 177,06 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,711 USD je Plug Power-Aktie stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
