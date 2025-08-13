DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Kurs der Plug Power

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag tiefer

14.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 1,62 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,41 EUR 0,01 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 1,62 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,60 USD nach. Bei 1,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.226.352 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 3,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 51,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,35 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,615 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

In eigener Sache

mehr Analysen