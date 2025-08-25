Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger greifen bei Plug Power am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,69 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 1,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 829.396 Plug Power-Aktien.

Bei 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 97,03 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,614 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.



