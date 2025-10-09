Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Abend

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 3,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 3,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 3,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,48 USD. Zuletzt wechselten 20.473.588 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Mit einem Zuwachs von 25,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Abschläge von 81,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,611 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

