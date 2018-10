Bernstein-Analyst: iPhone-Durchschnittsverkaufspreis wird anziehen

Apples Preisstrategie

Der Premium-Smartphonehersteller Apple hat in den letzten Jahren zwar unauffällig, jedoch aufs Ganze bezogen drastisch an der Preisschraube gedreht. Während Kunden noch vor elf Jahren für das iPhone 3G, das erste Smartphone der Welt, knapp 700 US-Dollar für das Topmodell ausgeben mussten, knackte das Jubiläumsmodell iPhone X als erstes Smartphone schon die 1.000 US-Dollar-Marke. Aktuell müssen Kunden für die Topvariante des iPhone XS Max knapp 1.500 US-Dollar bezahlen. Selbst einer der größten Konkurrenten von Apple, nämlich Samsung, launcht seine jährlich erscheinenden Flaggschiffe knapp über 1.000 US-Dollar in der Top-Ausführung. In der Retrospektive betrachtet, ist Apples Preisstrategie aufgegangen. Der gesättigte Markt lässt mittlerweile nur noch begrenztes Wachstum zu und der durchschnittliche Verkaufspreis der Endgeräte wird zunehmend zum wichtigen Faktor innerhalb der Geschäftszahlen der Tech-Unternehmen.

Drastischer Anstieg

Am 1. November wird Apple die Geschäftszahlen zum vierten Quartal veröffentlichen. In Bezug darauf hat sich bei "CNBC" der Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi zu den Durchschnittsverkaufspreisen der iPhones geäußert. Der Experte prognostiziert einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 800 US-Dollar - das würde einen Anstieg um 30 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres bedeuten. Laut Sacconaghi habe Apple damit einen Weg gefunden, um trotz des gesättigten Markts mehr Geld aus jedem verkauften iPhone herauszuholen. Die derzeitige Verkaufsspanne bei den Apple iPhones liegt zwischen 749 und 1.449 US-Dollar. Im Zuge seiner Prognose hob der Experte das bislang mit 200 US-Dollar angegebene Kursziel auf 225 US-Dollar und behielt dabei das "Market Perfomance"-Rating bei. Aktuell wird die Aktie für 213,33 US-Dollar gehandelt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Apple, r.classen / Shutterstock.com