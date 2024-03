Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 stieg zum Handelsende.

Am Donnerstag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,03 Prozent auf 5.157,36 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 42,319 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,652 Prozent fester bei 5.138,06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.104,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5.165,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.128,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,514 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 07.02.2024, mit 4.995,06 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 07.12.2023, einen Wert von 4.585,59 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 3.986,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.165,62 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Kroger (+ 9,88 Prozent auf 55,48 USD), Microchip Technology (+ 6,30 Prozent auf 93,34 USD), Edwards Lifesciences (+ 6,20 Prozent auf 93,81 USD), Perrigo Company (+ 5,70 Prozent auf 29,69 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,95 Prozent auf 767,60 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-14,29 Prozent auf 0,06 USD), First Republic Bank (-14,00 Prozent auf 0,04 USD), Hewlett Packard Enterprise (-3,14 Prozent auf 18,18 USD), Brown-Forman B (-3,07 Prozent auf 54,60 USD) und Campbell Soup (-2,84 Prozent auf 42,07 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.957.156 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,747 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 240,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net