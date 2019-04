Börsenexperte Jim Cramer: So gewinnt man den "Stock Draft" 2019

Zehn Prominente, Sportler und Investoren aus den Vereinigten Staaten treten bei einem Aktien-Picking-Wettbewerb, dem so genannten "Stock Draft" gegeneinander an. Gastgeber ist CNBCs "Power Lunch". Der Wettbewerb startete vergangenen Donnerstag, den 25. April 2019, und endet am 31. Januar 2020.

Jedes Team wählt drei Investitionen aus einer Liste von 61 Aktien aus. Insgesamt gibt es drei Runden, pro Runde wählen die Teams je ein Investment. Das Team, dessen Auswahl am Ende die beste Performance aufweist, gewinnt den Stock Draft 2019.

Der ehemalige Hedgefonds-Manager Jim Cramer erläuterte kürzlich, auf welche Aktien man setzen sollte und wägte ab, welches Team seiner Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg hat.

Vielfältige Aktien-Auswahl

Die Teilnehmer des Stock Draft sind bekannt aus Fernseh-, Sport- oder auch der Finanzwelt. Einer der diesjährigen Mitspieler ist Noah Syndergaard, Pitcher des Baseball-Teams New York Mets. Er entschied sich in der ersten Runde für Tesla: "Schnelle Autos, Schnelle Bälle", so der Sportler. "Ich fahre keins, aber es geht mir nur darum,… die Umwelt zu schonen", erklärte Syndergaard seine erste Wahl. Ob diese ihm zum Sieg verhelfen wird, bleibt abzuwarten - Tesla verlor in diesem Jahr bislang rund 26 Prozent an Wert. Neben dem Elektroautobauer entschied sich Syndergaard für Amazon, da er jeden Tag Lust habe, etwas bei dem Handelsgiganten zu bestellen. Amazon erfreut sich bislang über einen Wertzuwachs von etwa 27 Prozent. Abschließend entschied sich der Sportler noch für Nike - der US-Sportartikelhersteller verzeichnet bisher ein Plus von etwa 18 Prozent: "Ich bin selbst ein Nike-Typ, gesponsert von Nike. Ich muss meinen Wurzeln treu bleiben. Es ist einfach eine tolle Firma."

Neben Syndergaard geht auch der Gewinner des Stock Draft 2018 und ehemalige NFL-Spieler Nick Lowery ins Rennen. Mit seiner Auswahl bestehend aus Amazon, Goldman Sachs und AMD konnte er den letzten Wettbewerb für sich entscheiden. In diesem Jahr setzte er in der ersten Runde auf NVIDIA, da er Chips, Künstlicher Intelligenz sowie "robotergesteuerten Autos" viel Potenzial beimisst. NVIDIA - mit einem Zuwachs von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn - sei daher "perfekt positioniert". Und auch AMD traut der Vorjahressieger einiges zu. Aufgrund des Mangels an Chips habe der US-amerikanische Chip-Entwickler gute Chancen. Für AMD steht bislang ein Kursplus von fast 50 Prozent an der Tafel. In der letzten Runde nahm Lowery noch Microsoft in seine Auswahl auf. Microsoft konzentriere sich auf stetige Einnahmen sowie auf Künstliche Intelligenz. Der Soft- und Hardwarehersteller konnte bislang um knapp 27 Prozent zulegen.

Ein weiterer Teilnehmer am Stock Draft 2019 ist der ehemalige NFL-Spieler Jarvis Green. Er entschied sich als erstes für Constellation Brands, dessen Aktie bislang etwa 31 Prozent gewonnen hat. "Sie wachsen und haben riesige Gewinne für die Einnahmen", erklärte der Sportler. Auf seine Liste kam außerdem Netflix, der Streaming-Gigant habe gegenüber Disney noch immer die Nase vorn. Netflix legte in diesem Jahr circa 37 Prozent zu. Letztendlich entschied sich Jarvis noch für die Sportkleidungs-Kette Lululemon. Cramer nannte es "eine bemerkenswert gute Wahl". "Es ist eine zeitlose Wachstumsgeschichte. Es ist das einzige Unternehmen, das in der Lage war, eine nachhaltige Herausforderung gegen Nike zu bestehen", so der Hedgefonds-Manager. Lululemon verbucht bislang ein Plus von fast 46 Prozent.

Auch die professionelle Poker-Spielerin Maria Ho nimmt am diesjährigen Stock Draft teil. Sie setzte in der ersten Runde auf die Fintech-Firma Square, die in 2019 bislang rund 29 Prozent zulegen konnte. "Sie haben eine Kreditkarte eingeführt und sie ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen", erklärte Ho ihre Wahl. Im zweiten Durchgang entschied sie sich für UnitedHealth. Trotz dessen, dass das Unternehmen in diesem Jahr fast 7 Prozent an Wert verlor, sieht Ho Potenzial: "Wir wetten auf die Tatsache, dass die Kontrolle der Regierung über die Gesundheitsversorgung hoffentlich nachlassen wird". Schließlich wählte die Poker-Spielerin noch Apple aus. "Wir gehen mit etwas, das sich etwas sicherer anfühlt und solide ist" - bei Apple steht aktuell ein Kursplus von rund 30 Prozent an der Tafel.

Auch Starkoch Bobby Flay glaubt, die Aktien mit dem meisten Potenzial ausgewählt zu haben. In der ersten Runde entschied sich der Koch für Kraft Heinz. "Ich bin ein großer Heinz Ketchup-Fan und sie besitzen auch Grey Poupon, also haben sie den Senf und das Ketchup und alle Gewürze abgedeckt", erklärte Flay. "Wenn die Leute ein wenig nervös aufgrund des Marktes werden, decken sie sich ein und essen viel zu Hause". Das sich im Umbruch befindende Unternehmen hat in 2019 bislang etwa 24 Prozent nachgeben müssen. Neben dem Ketchup-Riesen wählte Flay Walmart aus: "Wenn der Markt ein wenig eng wird, denke ich, dass jeder nach alltäglichen niedrigen Preisen suchen wird". Der US-Einzelhandelskonzern steht aktuell rund 11 Prozent höher als Ende 2018. In der letzten Runde nahm der Starkoch noch Madison Square Garden, die Arena des Basketball-Teams New York Knicks, in seine Aktien-Auswahl auf. Die Papiere verzeichnen bislang einen Kurszuwachs von etwa 14 Prozent.

Eine weitere Teilnehmerin ist Entrepeneur und Reality TV-Star Bethenny Frankel. Sie ging in der ersten Runde mit Boeing: "Sie hatten einige Probleme, aber jeder liebt ein Comeback". CNBC-Börsenexperte Cramer hält Boeing, dessen Aktien 2019 trotz der Turbulenzen um rund 17 Prozent anstiegen, für eine gute Wahl. Daneben entschied sich Frankel für Tilray. "Ich wette auf die Legalisierung. Es ist großartig für Wellness, für Haustiere", erklärte sie ihre Wahl. Zwar steht bislang ein Minus von fast 27 Prozent an der Tafel, doch ist Frankel zuversichtlich, dass sie es wieder schaffen werden. Letztendlich entschied sich der TV-Star noch für Facebook: "Ich glaube an Wachstum. Ich glaube daran, dass Facebook sein Wachstum fortsetzen wird. Sie haben das beste Management". Das Soziale Netzwerk konnte bisher um etwa 48 Prozent klettern.

Ein weiterer prominenter Wettbewerb-Teilnehmer ist Hedgefonds-Manager Kevin O'Leary. Seine erste Wahl fiel auf Johnson & Johnson: "Ich denke, dass wir im nächsten Jahr eine große Volatilität haben werden, also wollen Sie eine qualitativ hochwertige Bilanz und Sie (müssen) sich sehr um die Erträge kümmern und Sie wollen wirklich so wenig Schulden wie möglich. Also bin ich mit viel Wachstum auf Nummer sicher gegangen". Die J&J-Aktie steht rund 8 Prozent höher. Darüber hinaus entschied sich O'Leary für Altria, denn dies sei eine "risikoarme Wahl". Das Unternehmen habe eine starke Bilanz und befinde sich in einem wachsenden Markt. Zwar wollte der Hedgefonds-Manager nicht direkt in Cannabis-Aktien investieren, das sei ihm zu riskant, Altria sei jedoch eine Möglichkeit, um indirekt am Marihuana-Hype partizipieren zu können. Der US-amerikanische Konzern konnte seit Jahresbeginn um etwa 4 Prozent zulegen. Als drittes Investment wählte O'Leary Procter & Gamble, die derzeit rund 12 Prozent höher stehen, aus. "Ich werde gewinnen, indem ich nur das geringste Risiko eingehe", so der Hedgefonds-Manager.

Tim Seymour, Gründer von Seymour Asset Management, nimmt ebenfalls am Stock Draft 2019 teil. Er setzte in der ersten Runde auf General Electric: "Das ist eine dieser Auswahlen, die schwer zu lieben sind", sagte Seymour im Anschluss an die Wahl, "Das ist eine Schulden- und Bilanzbereinigungsgeschichte". "Das war die härteste Entscheidung meines Lebens", so Seymour. Die GE-Aktie konnte im Jahresverlauf bislang fast 28 Prozent an Wert gewinnen. Die zweite Wahl fiel auf Electronic Arts, da Seymour Potenzial in der Spiele-Branche sieht. EA-Papiere stehen etwa 18 Prozent im Plus. Im dritten Durchgang entschied sich Seymour für Macy's. Eigentlich hatte er Biogen wählen wollen, allerdings kamen ihm die Beardstown Ladies zuvor. Macy's verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von circa 19 Prozent.

Auch Wall Street-Mentalist Oz Pearlman nimmt an dem 2019er Wettbewerb teil. Er entschied sich als erstes für Disney: "Disney ist dabei, einen Streaming-Service einzuführen, den wir vielleicht einen Netflix-Killer nennen werden". "Das ist es, worüber ich nächstes Jahr sprechen werde, wenn ich den Stock Draft gewinne", sagte Pearlman über das Unternehmen, das bislang einen Zuwachs von etwa 23 Prozent erzielen konnte. Pearlmans zweite Wahl fiel auf die Krypto-Währung Bitcoin, denn Krypto sei nicht tot. "Es gibt noch so viele Anwendungen dafür. Es wird nicht verschwinden", zeigte sich der Mentalist überzeugt. Ein Bitcoin wird aktuell für rund 39 Prozent mehr als noch Ende 2018 gehandelt. Im dritten Durchgang nahm Pearlman schließlich noch Goldman Sachs in seine Auswahl auf. Die US-Großbank, die bisher etwa 21 Prozent gewinnen konnte, sei "eine der besten Banken". "Wir werden alte Höchststände von vor etwa zwei Jahren erreichen". Jim Cramer sieht die Auswahl Pearlmans als zweitbeste an: "Wenn ich eine knappe Sekunde hätte, würde ich mich für die Auswahl von Oz dem Mentalisten entscheiden, […]".

Noch besser sei nur die Wahl der Beardstown Ladies, ein Investment-Club aus Illinois - Cramers Favoriten-Team. Diese entschieden sich in der ersten Runde für Alibaba: "Wir nannten Alibaba das Amazon Chinas. Aber wir mögen ihre Grundlagen. Ihre langfristige Verschuldung beträgt nur 20% des Kapitals und sie prognostizierten ein zweistelliges Gewinnwachstum in diesem Jahr", erklärten die Ladies. "Und außerdem sind sie flexibel. Sie expandieren in die Gastronomie und das Streaming". Amazon steigerte seinen Wert bislang um fast 36 Prozent. In der zweiten Runde wählten die Beardstown Ladies Biogen. Das Unternehmen musste seine Studie für ein neues Alzheimer-Medikament, in das große Hoffnungen gesteckt wurde, vergangenen Monat stoppen. "[…] wir gehen ein Risiko ein", erläuterte der Investment-Club, doch Biogen habe noch diverse andere Medikamente in der Pipeline. Der US-Biotechnologiekonzern verlor seit Ende 2018 etwa 24 Prozent an Wert. In der dritten Runde fiel die Wahl auf Visa, den "Gorilla des Kreditkartengeschäfts", wie die Beardstown Ladies erklärten. Die Kreditkartengesellschaft konnte bislang um rund 22 Prozent zulegen. Jim Cramer zeigte sich begeistert: "Ich muss Ihnen sagen, dass ich von den Tipps total beeindruckt war und sagte, dass ich glaube, dass die Beardstown Ladies im nächsten Jahr gewinnen werden".



Ob Jim Cramer mit seinem Tipp Recht behält und die Beardstown Ladies tatsächlich die beste Wahl getroffen haben, werden wir im nächsten Jahr erfahren.

