Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,52 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 36,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,47 EUR. Bisher wurden heute 77.969 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 14,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 19,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

