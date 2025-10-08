Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittwochvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 33,92 EUR.

Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 33,92 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie sank bis auf 33,79 EUR. Mit einem Wert von 33,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.912 Porsche Automobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. 21,17 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil 1,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

