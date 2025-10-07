DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

07.10.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 34,08 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,08 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,06 EUR ab. Bei 34,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.631 Porsche Automobil-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 20,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 1,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

