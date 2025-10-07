Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,50 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,50 EUR. Bei 34,63 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.314 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 19,13 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Mrd. EUR – ein Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

