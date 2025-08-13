Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,56 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,56 EUR ab. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,67 EUR. Zuletzt wechselten 16.051 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,68 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy

Ausblick: Porsche SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel