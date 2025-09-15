Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 36,30 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 36,30 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,41 EUR. Mit einem Wert von 36,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.256 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). 17,41 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 19,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 9,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

