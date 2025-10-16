Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Donnerstagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 33,99 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,00 EUR. Bei 33,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.298 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 41,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 20,92 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Mit Abgaben von 10,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Porsche Automobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

