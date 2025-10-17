DAX23.767 -2,1%Est505.570 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,14 -5,3%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,68 -0,6%Gold4.337 +0,3%
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
So entwickelt sich Porsche Automobil

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil wird am Vormittag ausgebremst

17.10.25 09:22 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 33,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
33,66 EUR -0,28 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,51 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,80 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 80.360 Aktien.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,10 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 10,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,14 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 3,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
