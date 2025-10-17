Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil wird am Vormittag ausgebremst

So entwickelt sich Porsche Automobil

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 33,66 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,51 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,80 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 80.360 Aktien.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,10 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 10,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,14 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 3,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen