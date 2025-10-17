Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verteidigt Stellung am Mittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 34,00 EUR. Bei 34,10 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,80 EUR. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374.104 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,10 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 17,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 10,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 3,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

