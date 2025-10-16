DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Porsche Automobil Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil am Nachmittag zu

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,85 EUR.

Porsche Automobil Holding SE
33,94 EUR 0,24 EUR 0,71%
Um 15:51 Uhr sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,99 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 290.684 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,10 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 21,42 Prozent Luft nach oben. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 10,01 Prozent Luft nach unten.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

