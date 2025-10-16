DAX24.123 -0,2%Est505.605 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,37 -0,2%Gold4.233 +0,6%
Porsche Automobil im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil am Donnerstagvormittag ins Plus

16.10.25 09:22 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil am Donnerstagvormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 33,79 EUR.

Aktien
Porsche Automobil Holding SE
33,51 EUR -0,19 EUR -0,56%
Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 33,79 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.895 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 41,10 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 17,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,14 EUR je Porsche Automobil-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
