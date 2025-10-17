DAX23.752 -2,1%Est505.571 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,19 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1700 +0,1%Öl60,17 -1,4%Gold4.340 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

17.10.25 10:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,24 EUR 1,04 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,66 EUR -0,28 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
90,15 EUR 0,15 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Oliver Blume gibt seine Doppelrolle als Chef von Volkswagen und Porsche auf. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, soll der Aufsichtsratschef Verhandlungen mit Blume über dessen vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand führen. Als Nachfolger stehe Michael Leiters zur Verfügung, der CEO von McLaren Automotive war. VW-Vorstandschef soll Blume bleiben.

Wer­bung

Blume ist seit rund zehn Jahren CEO von Porsche. Im Sommer 2022 hat er zusätzlich den Vorstandsvorsitz bei der Volkswagen AG übernommen. In den vergangenen Jahren haben Investoren immer wieder die Doppelrolle des Managers kritisch hinterfragt, teilweise gab es deutliche Kritik.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:16Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen