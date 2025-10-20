Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,02 EUR ab.

Die Porsche Automobil-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 34,02 EUR ab. Die Porsche Automobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,98 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,20 EUR. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.507 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,14 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

