Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit stabiler Tendenz

08.09.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Procter Gamble-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 160,03 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 160,03 USD. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 160,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 158,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,46 USD. Zuletzt wechselten 174.580 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 12,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 149,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,30 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

