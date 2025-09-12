Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Kaum Ausschläge verzeichnete die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 157,80 USD.

Bei der Procter Gamble-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 157,80 USD. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,49 USD an. In der Spitze büßte die Procter Gamble-Aktie bis auf 157,60 USD ein. Bei 157,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 143.196 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 14,32 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,30 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

