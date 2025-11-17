Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 146,81 USD.
Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 146,81 USD. Bei 146,35 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 147,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 268.580 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach unten.
Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,88 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.
Am 24.10.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
