Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,54 USD.
Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 146,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 145,01 USD. Bei 147,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 686.353 Procter Gamble-Aktien.
Am 28.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 23,11 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 144,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,88 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.
Am 24.10.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2026 7,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
