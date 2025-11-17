DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Blick auf Aktienkurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen

17.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
125,88 EUR -1,72 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 146,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 145,01 USD. Bei 147,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 686.353 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 23,11 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 144,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,88 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Am 24.10.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2026 7,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen