Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Montagabend auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 156,62 USD.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 156,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 156,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,19 USD. Bisher wurden heute 357.339 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 180,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 15,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,91 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 4,28 Prozent sinken.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen