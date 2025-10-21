DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.986 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagabend mit Einbußen

21.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagabend mit Einbußen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 151,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 151,58 USD. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 150,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,82 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 379.780 Aktien.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 180,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (146,97 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

