Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Blick auf Procter Gamble-Kurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagnachmittag ins Minus

21.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 151,54 USD abwärts.

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,54 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 151,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,82 USD. Bisher wurden via New York 122.534 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Gewinne von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 146,97 USD am 14.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 3,02 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

