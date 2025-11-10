ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Montagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 5,30 EUR.
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 5,30 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 5,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 144.814 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 8,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,94 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
