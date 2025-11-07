ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag kaum verändert

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 4,88 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 4,95 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,88 EUR ein. Bei 4,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.047 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 8,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 74,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 8,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

