ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 5,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,61 EUR. Bei 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.392 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 34,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 24,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,755 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

