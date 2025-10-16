DAX24.123 -0,2%Est505.605 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,37 -0,2%Gold4.233 +0,6%
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

16.10.25 09:22 Uhr
16.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,59 EUR -0,04 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 5,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,61 EUR. Bei 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.392 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 34,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 24,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,755 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz

ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

