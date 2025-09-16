ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,97 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 5,97 EUR abwärts. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,69 EUR ein. Bei 6,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 913.019 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 43,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,56 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,057 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,68 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,827 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
