ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Mittwochvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 5,93 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 5,93 EUR. Bei 5,90 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 129.828 Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 43,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,057 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,68 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,827 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

